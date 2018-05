Playstation Now hat jetzt über 500 Games im Angebot

In großen Teile Europas ist Playstation Now ist immer noch nicht verfügbar, aber Sony baut allmählich den Streaming-Service aus und hat jetzt zwölf weitere Spiele hinzugefügt. Dies wurde auf dem offiziellen Playstation-Blog verkünet. Zu den hinzugefügten Games gehören Klassiker wie Ape Escape 2, Forbidden Siren, Rogue Galaxy, Fantavision und Dark Cloud. Damit sind jetzt über 500 Games für den Service verfügbar - nun ja, jedenfalls dort, wo der Service selbst auch verfügbar ist. Es wird übrigens davon ausgegangen, dass Sony eine ausgedehntere europäische Produkteinführung in diesem Jahr auf der E3 ankündigen wird.