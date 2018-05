Shadow of the Tomb Raider in 4K bei 60FPS auf Xbox One X

Shadow of the Tomb Raider läuft in 4K bei 60FPS auf der Xbox One X. Das hat der Chef von Eidos Montreal, David Anfossi, im Interview bestätigt. Wir wissen allerdings noch nicht, ob die Framerate fixiert ist bei 60 FPS oder die dynamische 4K-Auflösung sie runterfährt, wenn das nötig ist. Mal schauen, auch diese Antwort wird es irgendwann geben - bis dahin bitte unsere Vorschau lesen und auf das Lara-Abenteuer freuen.