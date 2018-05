Digitaler Comic führt Geschichte von Heroes of the Storm ein

Nur wenige Spiele konnten sich langfristig einen Platz im MOBA-Genre neben den Platzhirschen Dota 2 und League of Legends sichern und nun, da sich die Aufmerksamkeit der Spielerschaft der Battle-Royale-Erfahrung zuwendet, kehrt wieder etwas Ruhe in die Strategiespiele ein. Blizzard nutzt die Gelegenheit, um über Heroes of the Storm zu sprechen und den mysteriösen Nexus näher vorzustellen, in dem die verschiedenen Helden ihres Universums aufeinandertreffen. In einem ausgiebigen Videotagebuch spricht Game Director Alan Dabiri mit seinem Kollegen, dem Creative Content Lead Kevin Johnson, über die Hintergrundgeschichte des MOBAs, denn natürlich haben auch Mehrspieler-orientierte Abenteuer einen Platz für eine gute Story. Passend dazu hat der Entwickler einen eigenen digitalen Comic veröffentlicht, der uns die mystische Figur des Rabenfürsten vorstellt - dem Herrscher über das Reich der vielen Welten. Bisher mussten Spieler mühsam in den unterschiedlichen Skin-Variationen nach kleinen Details zur Hintergrundgeschichte suchen, nun wird diese Komponente mit stärkerer Präsenz vorangetragen. Mehr Infos findet ihr im deutschen HotS-Blog, was haltet ihr von diesem frischen Wind?