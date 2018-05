Mikrotransaktionen ruinieren Harry Potter: Hogwarts Mystery

Letzte Woche erschien das mobile Game Harry Potter: Hogwarts Mystery für iOS und Android und versprach lustige Unterhaltung in der wundervollen Welt von Harry Potter. Die Kobolde von Jam City scheinen jedoch ein bisschen zu sehr auf die Einnahmen von Gringotts Zaubererbank gesetzt zu haben und plagen Spieler mit aufdringlichen Mikrotransaktionen. Das Problem liegt offenbar im sogenannten Energiesystem des Spiels, denn diese Währung wird für die unterschiedlichen Herausforderungen benötigt. Energie regeneriert sich in erster Linie durch das Vergehen von Zeit, alternativ kann der Wartezeit natürlich auch mit dem Zücken des Portemonnaies vorgebeugt werden. Wer das nicht mag wird am Wartezimmer-Simulator Harry Potter: Hogwarts Mystery kein vielversprechendes Spielerlebnis vorfinden, was am Wochenende viele Spieler auf den sozialen Medien bewegte. Nicht wenige Abenteuer sollen selbst mit voll geladener Energie nicht in einem Spieldurchlauf gelöst werden können, Spieler müssen die Missionen derweil häufig vorzeitig pausieren oder entsprechend zahlen - bei ungeduldigen Naturen besonders ein Problem. Ob und falls die Verantwortlichen Änderungen für das Spiel adressieren, ist derzeit nicht bekannt. Wir bleiben deshalb gespannt, mit welchem Zaubertrick Jam City und Portkey Games dieses Missgeschick wieder ausbügeln wollen.

Ein Bild eines Twitter-Nutzers, der in der künstlich geschaffenen Zwickmühle steckt.

Quelle: IGN.