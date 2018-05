Grip wird 2017 "Mario Kart auf Steroiden"

Der Arcade-Racer Grip von Caged Element Inc. soll noch in diesem Jahr die Early-Access-Produktion verlassen und vollständig erscheinen. Auf der PAX East haben wir mit Game Director Chris Mallinson gesprochen und eine prägnante Kurzvorstellung des Titels und seinen Qualitäten bekommen: "Es ist ein bisschen so wie Mario Kart auf Steroiden", erklärte uns der Entwickler im Gespräch. "Gleichzeitig ist es auch ein Nachfolger im Geiste eines älteren Spiels namens Rollcage - echt verrückt, mit Autos die sich überschlagen und auf beiden Seiten fahren. Es gibt viel Kampf und Geschwindigkeit, es ist sehr chaotisch und intensiv - aber kontrolliert [...]." Grip soll nicht nur dann unterhaltsam sein, wenn man gerade vorne mitfährt, sondern auch auf den hinteren Positionen Spaß machen, so der Game Director. Die Veröffentlichung ist im Zeitraum von August bis Weihnachten geplant. Und, steigt ihr in den Rennfahrersitz ein?