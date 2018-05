Netzwerktest für Dark Souls: Remastered datiert

Dark Souls: Remastered wird in wenigen Wochen das gepflegte Sterben auch auf der Xbox One und der Playstation 4 ermöglichen. Einen kleinen Vorgeschmack auf die überarbeitete Version des Action-Rollenspiels erhalten Interessierte schon vor der Veröffentlichung im kommenden Netzwerktest, den Bandai Namco heute auf den 11. und 12. Mai datierte. An beiden Tagen werden zwischen 18:00 Uhr und 23:59 Uhr die Spielserver bereitstehen und den Mehrspielermodus zulassen. Wer auf den neuen Konsolen daran teilnehmen möchte muss sich jedoch sputen, denn der Spielclient (der ab sofort verfügbar ist) fliegt schon am 8. Mai um 11:59 Uhr wieder aus dem Playstation-Netzwerk und dem Microsoft-Store. Die Neuauflage von Dark Souls ist ebenfalls für Nintendo Switch geplant, doch aufgrund der jüngsten Verschiebung findet der geplante Netzwerktest erst zu einem späteren Zeitpunkt statt.