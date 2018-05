Cliff Bleszinski will Radical Heights auf Xbox One bringen

Cliff Bleszinski dürfte der Xbox-Gemeinde noch etwas sagen, denn mit der Gears of War-Serie hat der prominente Entwickler auf der Xbox 360 viele Spielerherzen erobert. Vor einigen Jahren verließ "Cliffy B." Epic Games, um sein eigenes Produktionsstudio zu gründen - Boss Key Productions - und veröffentlichte den erfolglosen Arena-Shooter Lawbreakers. Trotz Bleszinskis Vergangenheit erschien dieses Spiel nie auf der Xbox One, was seinerzeit zu einigen scharfen Worten von Xbox-Fans führte. Dieser Fehler soll mit dem neuen Spiel von Boss Key Productions nicht noch einmal wiederholt werden, erklärte der Studiochef im Gespräch mit Larry "Major Nelson" Hryb. Darin verriet der Creative Director, dass er Radical Heights gerne auf der Microsoft-Konsole sehen würde. Natürlich ist diese Nachricht keine Bestätigung für eine geplante Veröffentlichung, allerdings scheint ein entsprechender Launch in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft durchaus denkbar zu sein.