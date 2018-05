Ikaruga für Nintendo Switch bestätigt

Wie im vergangenen Monat von uns berichtet, bestätigte Entwickler Treasure diese Woche die Neuveröffentlichung des famosen Shoot'em'Ups Ikaruga für die Nintendo Switch. Der Titel wird noch in diesem Monat im Nintendo-eShop landen, für den Port der Hybridplattform ist ein Studio namens Nicalis verantwortlich. Preislich liegt der Titel in Amerika bei 14,99 US-Dollar - in Deutschland könnte das Spiel demnach 12 bis (und das ist wahrscheinlicher) 15 Euro kosten. Ikaruga wird einen vertikalen Spielmodus unterstützen und uns dadurch die volle Breite des Bildschirms nutzen lassen - im Original wurde ursprünglich vertikal gespielt und es gab am Bildschirmrand viel ungenutzten Platz. Einen entsprechenden Ankündigungstrailer für die Switch-Version haben wir euch unten eingefügt:

Auf dem Bild seht ihr den klassischen Spielmodus mit den schwarzen Bildschirmrändern links und rechts.