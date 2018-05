Sega: Keine Pläne für Sonic Mania-Nachfolger

Ein Fan des schnellsten, blauen Igels auf der Welt zu sein, das ist kein leichtes Schicksal. Sonic musste in den vergangenen Jahren häufig seine Qualitäten auf den Prüfstand stellen, doch selbst den ehrgeizigsten Fans hat das nicht immer gefallen. Den Glanz vergangener Tage konnte zuletzt Sonic Mania sehr lebhaft einfangen, uns hat der Titel jedenfalls mächtig den Atem stocken lassen (und seit der Veröffentlichung im letzten August hat sich der Plattformer auch über eine Millionen Kopien verkauft). Trotz dieses Erfolgs scheint sich Sega jedoch lieber auf andere Dinge zu konzentrieren, Serien-Veteran Takashi Iizuka hat aktuell zumindest keine weiteren Pläne für den Sprint-Igel:

"Das Projekt "Sonic Mania" fühlt sich mit der Verkaufsversion "Plus" komplett an.", erklärte Iizuka der japanischen Ausgabe der Famitsu. "Ich habe mir [noch] keine Gedanken darüber gemacht, was man mit der Serie in der Zukunft anstellen könnte."

Das sensationelle Feedback zum 2,5D-Retro-Sonic sei laut dem Entwickler der Grund dafür gewesen, dass Sega der Veröffentlichung des Jump'n'Run in der physischen "Plus"-Edition zustimmte. Iizuka erklärte der Famitsu weiter, dass Sonic Mania nicht nur bei alten Fans Zulauf findet, die größte Zielgruppe bestünde laut demografischen Daten nämlich aus Schülern außerhalb von Japan. Sollte sich die Neuveröffentlichung von Sonic Mania im Sommer für den japanischen Entwickler rechnen, dann könnte das Studio vielleicht noch einmal über einen anständigen Nachfolger nachdenken.

