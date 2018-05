Neues Action-Adventure von Capcom auf E3?

Auf der E3 werden wir ohne Zweifel wieder eine breite Auswahl aktueller und kommender Spiele-Highlights zu Gesicht bekommen, denn viele internationale Unternehmen und Entwickler planen bereits seit Wochen ihre Mediengroßevents und Messestands. Capcom wird ebenfalls vor Ort sein und offenbar auch die eine oder andere Überraschung mitbringen. Auf der Webseite des Veranstalters listete der Entwickler und Publisher auf, was sie auf ihrem Stand präsentieren wollen. Darunter finden wir ein Spiel der Kategorie "Kampf/Wrestling" für PC und Playstation 4, was sicher der Bezug zu Street Fighter V ist, sowie interessantere Vermerke. Ein Projekt etwa zählt zur Gattung "Action/Adventure" und wird für PC, Switch und Xbox One vorgemerkt. Eine naheliegende Vermutung wäre ein neuer Ableger der Dead Rising-Serie, traditionell wurde diese ja zuerst für PC und Xbox One veröffentlicht. Weitere Ideen reichen bis hin zu Devil May Cry oder Onimusha. Was könnte dieses Spiel sein und warum bleibt die Playstation 4 aus? Allzu lange werden wir auf die Auflösung nicht mehr warten müssen, denn vom 12. bis zum 14. Juni findet die Videospielmesse in Los Angeles statt.

Quelle: Resetera.