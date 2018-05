Cory Barlog hat Ideen für fünf weitere Spiele im Kopf

Kratos wird seinen Jungen nicht zum letzten Mal "Boy!" gerufen haben, denn vieles am neuen God of War schreit nach einer Fortsetzung. Der Game Director Cory Barlog verriet den Kollegen von Kotaku nun, dass er bereits Ideen für neue Ableger des Franchise habe. Nicht weniger als fünf Ansätze stünden in Barlogs Kopf bereit, ob das für den nächsten Teil der neuen Saga genügt, das werden wir vielleicht in ein paar Jahren erfahren.

Quelle: VG24/7