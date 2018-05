State of Decay 2: Anmeldung zur geschlossenen Beta offen

Wir haben erst vor einigen Tagen Microsoft und die Entwickler von Undead Labs besucht und konnten uns dort ein eigenes Bild von State of Decay 2 machen, nun bitten die Verantwortlichen interessierte Spieler um weiteres Feedback. Der Entwickler wird noch vor dem offiziellen Verkaufsstart Ende Mai einen Servertest veranstalten und lädt deshalb zum frühen Spielen ein. Auf der offiziellen Webseite des Spiels ist ab sofort die Registrierung zur geschlossenen Beta möglich, wer die Veröffentlichung gar nicht mehr abwarten mag, kann sich die Teilnahme zumindest überlegen. Das Koop-Zombiespiel in der offenen Welt erscheint am 22. Mai für PC und Xbox One und wird im Zuge des Xbox Game Pass' veröffentlicht.