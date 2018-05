Yoku's Island Express-Trailer erzählt neue Geschichte

Yoku's Island Express landet am 29. Mai auf PC, PS4, Switch und Xbox One und je näher wir diesem Datum kommen, desto konkreter werden die Informationen rund um das Spiel. Publisher Team 17 hat diese Woche einen feinen, neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht, der die Zeitmanipulation des Pinball-Plattformers vorstellt und weitere Details zur abgedrehten Geschichte rund um einen Postboten verrät. Noch wirkt das kunterbunte Spiel kryptisch, was haltet ihr vom ungewöhnlichen Genremix?