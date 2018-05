Deftiger Sea of Thieves-Patch geplant

Rare hat diese Woche die Patch-Notes zur Spielversion 1.06 von Sea of Thieves veröffentlicht. Mit dem nächsten Update werden neue Skins (haltet eure Vorfreude lieber in Grenzen), ein schelmisches Scharfschützengewehr (das anlässlich des ersten Monatsjubiläums zwei Wochen lang nur ein einziges Goldstück kosten wird) und einige Gameplay-Verbesserungen, mit denen begeisterte Piraten einige Zeit sparen dürften, Einzug in die Seefahrt-Simulation erhalten. Die von Skeletten bedienten Kanonen auf den Außenposten sollen in Zukunft beispielsweise weniger Schaden verursachen und häufiger ihr Ziel verfehlen, zudem dürfen enternde Piraten mit dem neuen Update die Alarmglocke sabotieren und mehr Chaos säen. Die Respawn-Zeiten von der Fähre der Verdammten konnten ebenfalls deutlich reduziert werden, darüber dürften viele Piraten sehr glücklich sein.