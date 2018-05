The Forest findet aus Early Access heraus, VR-Version kommt bald

Diese Woche ist The Forest endlich aus der Early-Access-Entwicklung herausgetreten, vier lange Jahre steckte das Spiel in der offenen Entwicklung fest. Mit dem offiziellen Verkaufsstart endet die Produktion allerdings noch nicht, Endnight Games kündigte am Montag nämlich eine VR-Version an. Schon am 22. Mai soll dieses Erlebnis in das Spiel gelangen, die weitere Unterstützung des Titels wurde darüber hinaus ebenfalls bestätigt:

"Diese Version des Spiels fügt einen ganzen Stapel neuer Sachen hinzu, vom selbstständig herstellbaren Wärmeanzug, [bis hin zur] signifikanten Umgestaltung des Endgame[-Inhalts] und einem alternativen Ende. Außerdem gibt es etliche [Neuerungen] an der Höhle, sowie Polierungen, viele, viele Verbesserungen und Fixes.", schrieb das Studio auf Steam. Pünktlich zur Veröffentlichung landete zudem ein neuer Trailer, der uns alles Wissenswerte zu The Forest verrät: