Das sind die wichtigsten Spiele im Mai

Regelmäßige Leser werden sicher schon über unsere Videoreihe "Games to Look For" gestoßen sein, in der wir versuchen die vielversprechendsten Titel des kommenden Monats in gebündelter Form vorzustellen. Der Mai bietet um einiges mehr, als das bisherige Jahr. Alle vier großen Plattformen packen prächtige Exklusivgeschichten aus, das reicht vom Open-World-Survivalspiel über freundlichen Plattform-Spaß, epische Strategieschlachten und klassisches Retro-Feeling. Werft selbst einen Blick auf die Spiele, die unserer Meinung nach im Mai am spannendsten sind, und sagt uns in den Kommentaren, falls wir ein Game vergessen haben.