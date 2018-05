E3: Spencer spricht von JRPG, Interesse an Yakuza auf Xbox One

Aktuell können wir zwar grob vermuten welche Spiele die großen Publisher auf der E3 2018 vorstellen wollen, doch exakt lassen sich solche Dinge nicht vorhersagen. Der starke japanische Markt wird ganz sicher eine Rolle auf der wichtigen Videospielmesse spielen, offenbar nun sogar auf Microsofts eigener Pressekonferenz. Xbox-Chef Phil Spencer hat das zumindest in einer Unterhaltung auf seinen sozialen Medien bestätigt. Während eines Fluges antwortete er auf die Fragen von Xbox-Fans, den kompletten Thread könnt ihr euch hier ansehen. Die in unseren Augen wichtigste Information daraus ist die Vorstellung eines JRPGs auf der Microsoft-Bühne. Der Head of Xbox erklärte in der Unterhaltung, wie wichtig ihm die Unterstützung der japanischen Partner sei, und dass er deswegen entsprechende Pläne umsetze. Später im gleichen Beitrag ließ Spencer durchsickern, dass er die Yakuza-Reihe gern irgendwann auf der Xbox One sehen würde. Microsofts E3-Präsentation findet am 10. Juni um 22 Uhr deutscher Zeit statt. Über welche Ankündigung würdet ihr euch freuen?