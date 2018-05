Mehrspieler-Beta zum gemeinsamen Farmen in Stardew Valley verfügbar

Die offene Beta des neuen Mehrspielermodus von Stardew Valley ist seit dieser Woche verfügbar und erlaubt es endlich, mit bis zu drei weiteren Mitspielern die eigene Farm zu bewirtschaften. Entwickler ConcernedApe und Publisher Chucklefish stellten die neuen Online-Features in einem eigenen Beitrag vor und gaben darin einige nützliche Hinweise zur Absicherung des eigenen Spielstands. Das ist deshalb praktisch, da der sich aktuell noch in Arbeit befindliche Spielcode gegebenenfalls inkompatibel mit zukünftigen Updates sein könnte. Deshalb solltet ihr beim Ausprobieren des Multiplayers auch alle externen Mods ausschalten. Falls ihr euch selbst ein Bild der Lage machen wollt, ruft die Eigenschaften von Stardew Valley in eurer Steam-Bibliothek auf und gebt den Code "jumpingjunimos" im Reiter "Beta" ein (Rechtsklick auf das Spiel in der Bibliotheksansicht). Alle weiteren Details findet ihr hier.