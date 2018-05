Zeigt CD Projekt Red Cyberpunk 2077 auf E3?

CD Projekt Red wird als Aussteller auf der diesjährigen E3 in Los Angeles auftreten und viele Spieler erwarten deshalb neue Informationen zum kommenden Cyberpunk 2077. Laut VG247 könnte das durchaus der Fall sein, zumindest haben die Kollegen auf dem E3-Standplan Details ausgemacht, die auf ein Rollenspiel hinweisen. Die Rede war konkret von einem RPG, das für PC, PS4 und Xbox One gelistet ist - besagte Informationen sind jedoch leider nicht länger verfügbar und müssen entsprechend abgeändert worden sein. Denkbar wäre die Vorstellung des Sci-Fi-Rollenspiels natürlich, jedenfalls insofern das Großprojekt bereits in einem entsprechenden Maße gezeigt werden kann. Ebenfalls möglich ist die Enthüllung eines neuen Spiels, der Entwickler soll neben Cyberpunk seit einiger Zeit ja noch an etwas anderes arbeiten. Der Bezug zu Cyberpunk 2077 kommt allerdings nicht von ungefähr, immerhin sendete CD Projekt Red zuletzt neue Lebenszeichen vom Spiel und ein Gerücht über eine spielbare E3-Demo gab es ebenfalls Anfang des Jahres.