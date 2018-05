Europa-Finale zu PES League World Tour 2018 in Berlin

Konami hat Berlin als Austragungsort für die PES League World Tour 2018 Europe Round bestätigt. Das Pro Evolution Soccer 2018-Turnier ist das Final-Event in der dritten Saison. Das Turnier wird am 5. Mai 2018 in Berlin ausgetragen. Dort treten 20 Einzelspieler und zehn Koop-Teams gegeneinander an, um Geldpreise und einen der begehrten Plätze in den kommenden PES League World Finals zu gewinnen. Neben den bereits erfolgten Qualifikationen wird am Freitagabend vor der Gruppenauslosung noch ein deutscher Teilnehmer als Repräsentant für den Gastgeber ermittelt.