EA bringt kostenloses WM-Update für FIFA 18

Weltmeisterlich! Das wichtigste Fußballturnier der Welt im Jahr 2018, der FIFA World Cup Russia, wird ab dem 29. Mai als kostenloses Update ein Teil von FIFA 18. Das Update bietet ein vollständiges und authentisches Turnier-Spielerlebnis mit offiziellen Elementen des FIFA World Cup wie Teams, Stadien, Trikots und Wappen sowie dem offiziellen Spielball und Siegerpokal. Fans können sich das Update ab dem 29. Mai für PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch herunterladen.

Spieler können von der Gruppenphase bis hin zum Finale in Moskau mit allen 32 qualifizierten Nationen das gesamte Turnier in Online-Freundschaftsspielen und Online-Turniermodi erleben. In individuellen Turnieren können Spieler beliebige, in FIFA 18 vertretene Lizenz-Nationalteams auswählen, und so die WM mit Mannschaften spielen, die bereits in der Qualifikation gescheitert sind. Dazu gehören unter anderem Teams wie die Niederlande, Italien, Chile oder die USA.

Um das Spielerlebnis so authentisch wie möglich zu gestalten, wurden möglichst viele World Cup-Elemente integriert. So sind nicht nur alle 12 russischen Stadien, sondern auch authentische Spielfeldumgebungen und Landesteambanner im Spiel zu finden. Das offizielle Grafik- und Übertragungs-Paket zum FIFA World Cup Russia ermöglicht im Zusammenspiel mit der Frostbite-Engine ein intensives Fußballspektakel auf PS4, Xbox One und PC.

In FIFA World Cup Ultimate Team können Spieler mit überarbeiteten Chemiesystem und dynamischen, mit dem realen Turnier verbundenen Spielerobjekten, ihr Nationalspieler-Wunschteam aufbauen. FIFA World Cup Ultimate Team beinhaltet darüber hinaus mit den FIFA World Cup ICONS auch einige der herausragendsten Spieler der Turniergeschichte.

Der FIFA World Cup 2018 ist ab 6. Juni für kurze Zeit auch in FIFA Mobile vertreten. Fans können eines der 32 qualifizierten Nationalteams zum Erfolg führen oder die Geschichte mit in der Qualifikation gescheiterten Mannschaften umschreiben.