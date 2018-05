The Farm 51 kündigt Horror-Adventure Chernobylite an

Der polnische Entwickler The Farm 51, bekannt für Get Even, hat sein neues Game Chernobylite angekündigt. Es ist ein Überlebenshorrorspiel im Gebiet von Tschernobyl, dem Ort des katastrophalen Atomunfalls von 1986. Das Team arbeitet seit Jahren an der Kartierung und Erforschung der Tschernobyl-Ausschlusszone und hatte auch im letzten Jahr auf PSVR und 2016 auf Vive und Oculus veröffentlichten Erfahrungen mit Tschernobyl VR erstellt. Es wurden keine Plattformen oder ein potenzielles Release-Fenster genannt, also müssen wir darauf warten, aber PC und Konsolen scheinen eine vernünftige Annahme zu sein.

