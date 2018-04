Hacker und Cheater wegen Playerunknown's Battlegrounds inhaftiert

Wie Entwickler PUBG Corp. via Steam mitgeteilt hat, haben sie heftige Maßnahmen gegen Cheater in Playerunknown's Battlegrounds unternommen. Die haben dazu geführt, dass in China 15 Menschen inhaftiert wurden, die in Entwicklung sowie Verkauf von Hacking-Programmen verwickelt waren. Zu allem Übel sollen diese Tools auch mit Virensoftware verseucht sein. Offiziell heißt es: "Es wurde bestätigt, dass in einigen dieser Programme bösartiger Code inklusive Trojaner-Software, enthalten war, wodurch Benutzerinformationen gestohlen wurden", schrieb PUBG Corp. in dem Steam-Posting. Die 15 festgenommenen Chinesen wurden mit einer Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Renminbi (rund 3,9 Millionen Euro) belegt. Gegen weitere Verdächtige wird noch ermittelt.