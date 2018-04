Cliff Bleszinski will Radical Heights für Xbox One - und Microsoft antwortet

Cliff Bleszinski will seinen neuen Battle Royale-Shooter Radical Heights für Xbox One - und hat das Xbox-Evangelist Larry "Major Nelson" Hryb via Twitter wissen lassen, nachdem der gelobt hatte, dass der Radical Heights für eine "großartige Arbeit" hält, die sein "inneres 1980er Jahre-Kind" anspreche. Lustig ist noch die darauf folgende Antworttirade des Xbox-Topmanager Mike Ybarra (Corporate Vice President Gaming), der nur leicht ironisch schreibt: "Es ist ziemlich einfach, es auf Xbox zu veröffentlichen. Teenager machen das im Creators Program." Den Link dahin reicht Larry Hryb dann auch noch gleich nach. Kurzum: Sieht also so aus, als würde Microsoft den Titel nicht einkaufen wollen.