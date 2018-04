Plant Blizzard einen Starcraft-PvP-Shooter

Jobangebote zeigen wir euch immer wieder über kommende Videospiele, und jetzt haben wir ein spezielles <a href="https://careers.blizzard.com/en-us/openings/olpl7fwW" target="_blank">von Blizzard</a< für euch. Die Ausschreibung liefert eine Vorstellung davon, was in Blizzards nächsten PvP-Shooter kommt. Das Studio sucht einen Senior oder Principal Designer für ein ungenanntes Spiel, der Ideen und Fähigkeiten der Entwicklung von Action- oder FPS-Spielen hat (eine Leidenschaft für PvP ist ebenfalls erforderlich). Es geht um Spielerfähigkeiten, mehrere Spielmodi und bewegliche Einheiten, die ebenfalls in der gleichen Liste aufgeführt sind. Das klingt verdächtig nach einem Starcraft-Shooter, zumal offenbar auch Starcraft-Macher Dustin Browder als Regisseur dieses neuen Titels arbeitet. Die Rekrutierung für das Projekt begann im November 2016, also ist es schon lange auf dem Weg, auch wenn wir kaum etwas darüber wissen.