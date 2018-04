Nvidia hilft bei Shadow of the Tomb Raider für PC

Shadow of the Tomb Raider wurde letzte Woche offiziell enthüllt, zusammen mit neuen Assets und einem Preview-Event (ein Text davon könnt ihr lesen). Jetzt hat Nvidia eine größere Koop angekündigt, mit der sie die PC-Version des Spiels neben Square Enix, Eidos-Montréal, Crystal Dynamics und Nixxes direkt unterstützen. Diese PC-Version wird als "ein fantastisches PC-Erlebnis mit exzellenter, ruckelfreier Leistung, höheren Detailstufen und PC-exklusiven grafischen Verbesserungen" beschrieben und wird die Vorteile der GeForce-Plattform einschließlich aller GeForce Experience-Funktionen, Game Ready Drivers und mehr in den Titel einbringen. Wir haben ein Video der PC-Version bekommen, das ihr unten über dem neuen Trailer und zwei Video-Interviews seht.