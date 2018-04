God of Wool als filziges Gamer-Geschenk

Die Liste der lustigen Dinge rund um God of War reißt nicht ab. Nachdem das Team der Santa Monica Studios neulich Kratos einfach mal den Bart abrasiert hatte und Sony die witzige Parodie Dog of War in einem Trailer gefeiertt hat, ist nun im Handarbeitsshop Etsy ein God of Wool aufgetaucht. Die kleine Filzfigur des großen Kriegers aus Merino und Corriedale kostet rund 50 Euro und ist ziemlich gut geworden. Wird allerdings aus den USA geliefert, dauert also etwas.