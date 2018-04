Sony bringt CoolPaintrVR am 9. Mai für PSVR

CoolPaintrVR soll uns dabei helfen, der Fantasie freien Lauf lassen und dank PSVR in der Virtual Reality in einem 3D-Raum malen könnt. Es erscheint am 9. Mai 2018. Wer Tilt Brush kennt, kennt das Konzept. In CoolPaintrVR verwenden wir die PS Move-Controller wie einen Pinsel und wählen aus zahlreichen Werkzeugen aus, darunter Pinsel, Röhren, einfache geometrische Formen und Partikelemitter. Außerdem können wir dank der RTSE-Technologie der Wildbit Studios aus einer handgezeichneten Form ein 3D-Modell erstellen. Dieses besteht aus einem Skelett, das wir Stück für Stück manipulieren könnt, um die gewünschte Form zu erhalten.

Sony warnt fast etwas, dass dies "kein Spiel (ist) ... aber es macht trotzdem riesigen Spaß." Was CoolPaintrVR von anderen VR-Erlebnissen abhebt, ist seine fantastische Performance, sagen die Entwickler. "Für uns ist es essenziell, das bestmögliche Benutzererlebnis zu erzielen. Aus diesem Grund haben wir versucht, das Beste aus der Hardware herauszuholen, und sind stolz, eine permanente Rate von ... 120 FPS zu erreichen!"