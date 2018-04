God Eater 3 wird von Marvelous First Studio entwickelt

Während frühere Games der God Eater-Serie von Shift entwickelt wurden, wird God Eater 3 von Marvelous First Studio entwickelt, kündigte Bandai Namco während des "Early Hands-On & Development Summit" in Tokio an, das sich explizit mit diesem Game beschäftigt. Dort wurde bestätigt, das folgende Personen das Team leiten:

Generaldirektor - Hiroshi Yoshimura (Bandai Namco)

General Producer - Yuusuke Tomizawa (Bandai Namco)

Regisseur - Wataru Atsumi (Bandai Namco)

Produzent - Yuya Tomiyama (Bandai Namco)

Entwicklungsleiter - Ittetsu Suzuki (Marvelous)

Ittetsu Suzuki war auch der Entwicklungsleiter von Soul Sacrifice, das Marvelous entwickelt hat. Das Studio entwickelt aktuell parallel auch noch Fate/Extella Link.

God Eater 3 wird weltweit für Playstation 4 und PC veröffentlicht. Ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest.