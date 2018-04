Sony zeigt herrliche Kratos-Parodie namens Dog of War

Sony hat am Wochenende eine ziemlich unglaubliche Parodie auf God of War als Trailer veröffentlicht. Dort präsentiert ein verirrter Werbeagenturmitarbeiter den Werbeclip für ein neues Sony-Game namens Dog of War - und das gerät natürlich zur Parodie auf den PS4-Hit mit Kratos in der Hauptrolle, der mal eben zur Kampf-Dogge wird. Der Hund trägt Klamotten wie Kratos und hat die Axt des bärtigen Gottes auf den Rücken geschnallt. Begleitet wird er von einem weiteren Vierbeiner, der natürlich die Rolle von Kratos' Sohn spielt. Herrlich, wenn der beste Freund des Menschen ist nun zu seinem größten Alptraum wird.