Sword Art Online: Fatal Bullet kriegt ersten DLC verpasst

Bandai Namco hat den ersten DLC-Inhalt namens „Ambush Of The Imposters" für Sword Art Online: Fatal Bullet angekündigt. Der DLC erscheint für Playstation 4, Xbox One und PC und beinhaltet ein neues Story-Kapitel sowie einen neuen Dungeon und Boss-Kampf. Der DLC ist Teil des Season Passes, der auch zukünftige DLCs beinhaltet. Konkret mit drin für die Käufer sind:





Neue spielbare Charaktere: Dyne, Yamikaze und Musketeer X



Neuer Spielmodus „Bullet of Bullets": In diesem Offline-Modus können Spieler gegen Kirito und andere Charaktere antreten.



4vs4-Deathmatch-Multiplayer-Modus (verfügbar in Hero Battle und Avatar Battle): Jetzt können Spieler in Vierer-Teams auch ohne Boss gegeneinander kämpfen.



Neue Story, neuer Dungeon und neue Bosse sind ebenso verfügbar.



Mitglieder des Epic Reward Clubs bekommen ein besonderes Angebot, um die Veröffentlichung des DLCs zu feiern. Registrierte Spieler auf PS4 und Xbox One erhalten ein Sinon-Alo-Kostüm geschenkt.