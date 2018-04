Das Adventure Frostpunk verkauft 250.000 Einheiten in 66 Stunden - und wird so zum ziemlichen Hit für 11 bit Studios. Das hat das eher kleine Studio stolz verkündet - und dürfte sich mittlerweile in guten Stücken der halben Million nähern. Der Erfolg hat zudem dazu geführt, dass der Entwickler bereits die Entwicklungs- und Marketingkosten für das Spiel eingespielt hat.

Darüber hinaus bestätigte das Studio, dass nun definitiv die geplanten Erweiterungen zu Frostpunk stattfinden. Diese werden neben häufigeren, kostenlosen Updates des Spiels erscheinen. Zuerst aber wird sich 11 bit der Verbesserung des Basisspiels widmen. Außerdem sei geplant, dem Spiel weitere Modi und Szenarien hinzuzufügen.