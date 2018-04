Die Kampagne von Shadow of the Tomb Raider ist rund 13 bis 15 Stunden lang. Das haben die Entwickler aus Montreal Kollegen aus Spanien verraten, wie bei Resetera zu lesen ist. Diese Einschätzung bezieht sich jedoch nur auf die Hauptstory und nicht auf die verschiedenen Nebenmissionen des Spiels, die diversen Gräber oder zusätzliche DLC-Inhalte. Wer mehr zum Spiel wissen will, liest unsere Vorschau.