Little Witch Academia: Chamber of Time kriegt Multiplayermodus via Day-One-Patch

Bandai Namco hat einen Multiplayer-Modus in Little Witch Academia: Chamber of Time bestätigt. Ab der Veröffentlichung des Spiels am 15. Mai 2018 können Spieler Truppen beitreten oder gegeneinander antreten. Das Feature wird dem Spiel weltweit über einen Day-One-Patch hinzugefügt, damit alle Spieler ab demselben Zeitpunkt Zugriff auf die Online-Modi erhalten.

Spieler können sowohl online als auch offline an dem neuen Koop-Modus teilnehmen. Alle Dungeons werden mit dem Offline-Koop-Modus spielbar sein, während der Online-Koop-Modus nur im „Infinite Dungeon" verfügbar sein wird. Dort können sich Spieler gegenseitig helfen, tiefer in die Dungeons vorzudringen. Spieler können entweder selbst einen Raum eröffnen und hosten, um Teilnehmer zu rekrutieren oder sie treten einem Raum bei, der von einem anderen Spieler erstellt wurde. Alle Hexen müssen an einem Strang ziehen, um in diesem Online-Modus erfolgreich zu sein.

Für den Fall, dass Spieler nicht nur Dungeons unsicher machen möchten, können sie eine Pause einlegen und ihre Fähigkeiten in PvP-Kämpfen unter Beweis stellen. Die Eins-gegen-Eins-Kämpfe umfassen jeweils drei Matches, wobei für jedes einzelne Match ein anderer Spielmodus ausgewählt werden muss. Es gibt folgende Modi, aus denen gewählt werden kann: