Nintendo: "Third-Party-Publisher arbeiten an neuen Ideen"

Der neue Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa, der im Juni dieses Jahres offiziell sein Amt antreten wird, hat in einem Finanzgespräch über die Ergebnisse des letzten Quartals des Geschäftsjahres 2017 interessante Hinweise auf zukünftige Produkte von Drittstudios gegeben. Er begann mit Bethesda, die eng mit der japanischen Firma in Form von Switch-Versionen von Doom, The Elder Scrolls V: Skyrim und mit der bevorstehenden Veröffentlichung von Wolfenstein II: The New Colossus zusammengearbeitet hat.

"Wenn diese Publisher ihre Titel für Switch veröffentlichen, wachsen ihre Umsätze", sagte er den Investoren. Das Unternehmen erwähnt auch, dass "diese Publisher neue Ideen für Verbraucher vorbereiten, die Nintendo Switch gekauft haben, damit sie diese Art von Titeln genießen können". Kurz gesagt: Wir sollten in naher Zukunft interessante Neuigkeiten von Drittstudios bezüglich Nintendos Hybridkonsole erwarten, und wir werden wahrscheinlich am 12. Juni mehr darüber erfahren, wenn das Unternehmen seine Präsentation während der E3-Woche abhalten wird.