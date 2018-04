Lara Croft in Shadow of the Tomb Raider die "definitiv tüchtigste Lara"

Diese Woche lud uns Square Enix dazu ein, eine Runde Shadow of the Tomb Raider zu zocken (lest hier unsere Vorschau!). Während wir dort waren, hatten wir die Gelegenheit, ein paar Worte mit Level Design Director Arne Oehme und Gameplay Director Vincent Monnier zu wechseln.

Während unseres Gesprächs berührten wir das Setting des dritten Spiels in der Origins-Trilogie, den Dschungel, den wir erforschen und die dunkleren Themen, die im Spiel untersucht werden. Natürlich sprachen wir über Lara Croft und was die Spieler diesmal von ihr erwarten können.

Sie ist "definitiv die tüchtigste Lara", sagte uns Arne Oehme bei der Enthüllung. "Sie hat den Höhepunkt ihres Handwerks erreicht, sie beherrscht die Kunst der Grabräuberei, und sie wird ihren entscheidenden Moment erreichen, der sie zu dem Grabräuber machen wird, der sie sein soll."

"Lara hat tatsächlich sehr viel Angst. ,Angst' ist für uns das Kernwort, die Kernidee", fügte Vincent Monnier hinzu, "aber sie weckt auch Angst. Es ist also wirklich ein Tanz zwischen einer Lara, die sehr fähig und sehr kontrolliert ist und dem Feind Angst einflößt. Aber es ist auch eine Lara, die sich ihren eigenen Ängsten (mit den) Gräbern stellen muss."

Shadow of the Tomb Raider erscheint für PC, PS4 und Xbox One - und zwar am 14. September 2018.