Dave Kosak: "Overwatch-Karttenspiel wäre ziemlich cool!"

Letzte Woche haben ein paar Hearthstone: Heroes of Warcraft-Entwickler von Blizzard in Madrid angehalten, um die neue Hexenwald-Erweiterung des Spiels zu zeigen und den brandneuen Singleplayer-Inhalt Monsterjagd zu beschreiben, der erst gestern veröffentlicht wurde. Im exklusiven Gamereactor-Video-Interview mit Mike Donais und Dave Kosak sprechen wir über die neuen Features, Kräfte, Helden und Antagonisten, aber am Ende wollten wir wissen, ob einer von ihnen gerne ein weiteres Blizzard-Franchise in ein Kartenspiel verwandeln möchte.

"Ich liebe Hearthstone", gibt Donais zu. "Und die Idee, es wie ein Starcraft- oder Diablo-Kartenspiel zu spielen, klingt cool. Wir haben eine Kneipenschlägerei mit einem Diablo-Thema gemacht und die Leute schienen das zu mögen, also werden wir vielleicht andere Kneipenschlägereien machen. Was das Hinzufügen eines weiteren Kartenspiels angeht, glaube ich nicht, dass wir so etwas tun werden.

"Wow, ein Overwatch-Kartenspiel wäre sehr cool", fügt Kosak als seine persönliche Wahl hinzu, aber es gibt für ihn sofort ein ziemlich offensichtliches Hindernis: "Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Blizzard sein Publikum teilen will und die Leute entscheiden müssen, welches Kartenspiel sie spielen wollen.

Donais wollte auch klarstellen, dass "wir definitiv nicht an einer Version für Nintendo Switch arbeiten", denn "das war nur ein falsches Gerücht".