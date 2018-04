Langjähriger Dragon Quest-Chefentwickler verlässt Square Enix

Jim Fusjisawa ist als langjähriger Game Director von Dragon Quest IX: The Sentinels of the Starry Skies und Dragon Quest X "in Rente" gegangen. ViaTwitter schrieb Fujisawa selbst, dass er Square Enix nach 20 Jahren Zugehörigkeit verlasse. Wie er schrieb, nimmt er derzeit eine neue Herausforderung in einem anderen Unternehmen an und werde in Kürze weitere Updates veröffentlichen. Wer weiß, was die nächste Herausforderung für Fusjisawa sein wird... er hat in seiner 20-jährigen Karriere im Unternehmen auch an anderen Spielen der Dragon Quest-Reihe gearbeitet, darunter Dragon Quest VII (PS1) oder Dragon Quest Monsters: Joker (DS).

<Bild>