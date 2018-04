Santa Monica Studio rasiert Kratos den Bart ab - zumindest für ein Artwork, das einen so ganz anderen Helden zeigt. Die Entwickler kommen damit einem Fan-Wunsch nach, was ein ziemlich netter Move ist. Kratos sieht ohne Bart erheblich jünger aus und weniger nordisch-mächtig, allerdings sieht man ihm durch die zahlreichen Falten sein Alter trotzdem sehr deutlich an. Und: Wie findet ihr den bartlosen Kratos? Besser, schlechter oder irgendwas dazwischen?