Nintendo verkündet Pläne für E3 2018

Über den offiziellen US-Twitter-Account bestätigte Nintendo seine Präsenz auf der E3 2018 in Los Angeles. Der Publisher kündigte einen Livestream-Showcase an, der für Dienstag, 12. Juni um 18:00 Uhr deutscher Zeit geplant ist. Wie schon seit einigen Jahren wird das japanische Unternehmen keine traditionelle Konferenz auf der E3-Bühne abhalten, sondern eine Videopräsentation, in der alle Spiele des Jahres 2018 gezeigt werden, beginnend mit Super Smash Bros. für Nintendo Switch. Im Moment wissen wir nicht, welche anderen Spiele bei der Präsentation dabei sein werden, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wir mehr über Spiele wie Pokémon Switch, Bayonetta 3 und Metroid Prime 4 sowie andere Spiele von Drittanbietern (Fortnite für Switch vielleicht?) erfahren werden.

Neben der Präsentation wird Nintendo auch die Splatoon 2 World Championship (11./12. Juni) und das Super Smash Bros Invitational 2018 (12. Juni) sowie eine Reihe von Nintendo Treehouse Live Events mit Streams vom 12. bis 14. Juni veranstalten, in denen wir mehr über die während der Präsentation gezeigten Spiele erfahren können.

Und: Welche Spiele erwartet ihr von Nintendo auf der E3?