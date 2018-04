Sonic Mania Plus kommt im Juli in Einzelhandel

Letztes Jahr hat Sonic Mania bewiesen, dass es noch viel Leben in unserem Lieblings-Igel gibt, denn es war das beste Spiel der Serie, das seit Jahren auf dem Markt erhältlich war. Vor kurzem kündigte Sega an, dass das Spiel nicht nur eine Million Mal als Download verkauft wurde, sondern es auch eine erweiterte Version namens Sonic Mania Plus geben würde, die im Einzelhandel erhältlich ist. Jetzt wissen wir, dass Sonic Mania Plus am 17. Juli 2018 in die Regale kommt für rund 30 Euro und dass am selben Tag alle die Besitzer des digitalen Vorgängers per DLC auf Plus upgraden können für knapp fünf Euro. Wir haben eine Trailer und ein paar Bilder.