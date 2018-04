Super-süße und bösartige Nendoroid-Figur von Kratos

Sony Santa Monicas kreideweißer Gottesschläger Kratos wurde nun zu einer super-süßen Nendoroid-Figur geformt - und wir haben die ersten Bilder davon in die Hände bekommen. Die Vorbestellungen sind ab sofort möglich und die Figur wird um die 40 US-Dollar kosten. Der "vollständig gegliederte Körper zeigt Kratos' einzigartig blasse Haut, detailliert mit den Narben, die auf seine Vergangenheit der heldenhaften Kämpfe anspielen. Sein Kostüm ist exquisit gearbeitet. Sowohl ein entschlossener Ausdruck als auch ein Kampfausdruck sind enthalten, zusammen mit seiner Axt und seinem Schild. Die Axt kann in der Hand gehalten oder am Rücken befestigt werden. Genieße es, mit Nendoroid Kratos heftige Kampfszenen nachzubilden!" Nun, wenn diese Beschreibung keine Einladung zum Kauf ist, dann wissen wir auch nicht. Wer lUst hat, schaut hier vorbei.