Wonder Woman 2 spielt in den 1980er Jahren. Das hat Regisseur Patty Jenkins im Rahmen der Comic Con-Präsentation in San Diego bestätigt. Die Rahmenhandlung werden die Ereignisse des Kalten Krieges zwischen der Sowjetunion und den USA liefern. Saturday Night Live-Komikerin Kristen Wiig übernimmt die Rolle der Cheetah, der ewigen Gegnerin von Wonder Woman. Der Film erscheint am 1. November 2019.