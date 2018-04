"Soviet Dream Machines"-Event für World of Tanks auf Konsole

Es ist Zeit für ein neues Panzer-Event: Exklusiv für World of Tanks auf Playstation, Xbox One und Xbox 360 bietet das "Soviet Dream Machines"-Event im Mai eine einzigartige Gelegenheit für Spieler, ihre eigenen Belohnungen auszuwählen. Mit diesen Belohnungen, die von Premium-Zeit und Boost Ops bis hin zu unglaublich mächtigen Premium-Panzern reichen, können Spieler ihr Arsenal aufstocken und verstärken.

Ab dem 1. Mai sammeln alle Spieler automatisch Punkte für das In-Game-Event, wenn sie sich in den Multiplayer-Kämpfen unter den ersten fünf Plätzen ihres Teams befinden. Diese Punkte können dann gegen zehn verschiedene Klassen sehr wertvoller "Drop Ops"-Belohnungen eingelöst werden, die jeweils unterschiedliche Punktwerte haben. Wenn eine Belohnung eingelöst wurde, ist der Spaß jedoch noch lange nicht zu Ende - die Punkte werden während des gesamten Turniers gesammelt, so dass die Spieler im Laufe des Monats nach größeren und besseren Preisen streben können.

Das Event markiert die Rückkehr eines besonderen Stahlkolosses - dem Motherland, einem legendären sowjetischen Medium-Panzer, der als Ehrenabzeichen für die Kommandanten in World of Tanks auf der Konsole dient. Als einer der ersten Hero Tanks, die dem Spiel hinzugefügt wurden, hat der Panzer einen fast schon legendären Status erreicht und ist bis heute ein begehrter Preis. Die Spieler müssen hart arbeiten, um diese begehrte Kriegsmaschine zu erhalten, denn sie ist mehr als 1000 Punkte wert. Aber da dafür ein ganzer Monat zur Verfügung steht, ist alles möglich!

Unter den verschiedenen Belohnungen befindet sich auch der T-29, ein neuer Premium-Panzer, der sich durch seine harte und schnelle Angriffskraft im Nahbereich auszeichnet. Dazu kommen das Schwergewicht KV-220-2, der flinke, aber tödliche T-50-2 und der explosive ISU-122S sowie zahlreiche weitere Belohnungen wie Silber, XP Boost Ops und Premium-Zeit.

Im Laufe des Monats Mai wird zudem ein Trio neuer Premium Panzer erscheinen. Die können dazu beitragen, Bonuspunkte für das Event zu sammeln. Neben dem Kraft's Pz. IV - einem neuen Stahlboliden, der direkt aus den Seiten von Dark Horse Comics entstammt, tritt ab dem 1. Mai der mächtige Guardian STG dem Spiel bei. Der Dark Horse-Panzer kommt noch vor der Veröffentlichung des digitalen und gedruckten Comics World of Tanks: Citadel, einer neuen Serie aus der Feder des bekannten Comic-Autors Garth Ennis (Preacher, The Punisher), die am 9. Mai startet, hinzu. Ein dritter noch geheimer Panzer wird im Laufe des Monats angekündigt.