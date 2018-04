Wir spielen die PS4-Demo zu Detroit: Become Human

Wir spielen eine Runde die Demo zu Detroit: Become Human durch, die es aktuell im Playstation Store gratis als Download gibt. In der Demo ist die Geiselnahme-Szene spielbar, in der ein Android die Nerven verloren hat und das kleine Mädchen seiner Besitzerfamilie mit auf die Dachterrasse genommen hat und nun an der Brüstung steht, hinter ihm Dutzende Meter möglicher freier Fall in den Tod. Schaut mal rein, wie Magnus und Anders den Fall lösen und lest auch unsere frische Vorschau.