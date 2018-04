Japanische Wrestler stricken komplettes Match um Metal Gear Solid

Dramatic Dream Team Wrestling ist nicht die japanische Version von WWE, nicht einmal annähernd. Es ist eher Wrestling in einem der merkwürdigsten Gewänder, die vorstellbar sind. Letzte Woche haben sie da dann mal wieder etwas sehr Merkwürdiges gemacht. Sie veranstalteten ein Wrestling-Match, das eine Hommage an Hideo Kojima und seine Metal Gear Solid-Reihe sein sollte. Mit einem Match inklusive patrouillierenden Wachen, Stealth-Ansatz, der legendären Pappkiste und vielen anderen MGS-Referenzen. Die Beschreibung lässt erahnen, wie irre es zur Sache ging.

"Das Einführungsvideo zeigte, dass Imanari irgendwo angegriffen wurde. Ein als Deepthroat bekannter Feind stahl seinen USB-Stick und hielt ihn in einer Eisenkralle, um sein Gedächtnis auszulöschen. Imanari erlangte das Bewusstsein in Shin-Kiba 1st RING, gekleidet in Spezialausrüstung und bewaffnet mit einem Pappkarton. Er erhielt einen Funkruf von Hirotsugu Suyama, der ihm erklärte, er müsse den USB-Stick zurückholen, um sein Gedächtnis wiederzuerlangen. Zwei Genom-Soldaten waren dabei, sich dem Ring zu nähern, also versteckte sich Imanari unter der Kiste. Das Versteck funktionierte zuerst, aber bald fanden ihn die Soldaten und sie begannen zu kämpfen. Suyama funkte zurück und sagte, er habe eine Mordwaffe unter dem Ring entdeckt. Imanari schaute nach und fand einen Stahlstuhl, um die Chancen auszugleichen. Suyama piepte ihn immer wieder an, um Imanari an seine bevorzugten Wrestling-Moves zu erinnern und ihn anzuweisen, Angriffe abzuwehren. Der Funkruf wurde dann von Nonoko auf einer anderen Frequenz unterbrochen.

Imanari wurde die Soldaten los, indem er sie mit Sleeper Holds ausschaltete. Eine weitere Unterbrechung kam von Keiko Takeshita, der Mutter von Konosuke Takeshita! Sie sandte eine Botschaft der Ermutigung an Imanari. Danach erschien Deepthroat. Die Botschaften von Suyama wurden schwach und Imanari kämpfte gegen den Endboss. Die Botschaften wurden immer verzerrter, als Suyama herausfand, dass Nanomaschinen das Signal stören. Im Nu war er weg und an seiner Stelle war eine Videobotschaft von Sanshiro Takagi, die Imanari anwies, Snacks für das DDT-Büro zu kaufen. Diese Nachricht ließ Imanari sein Gedächtnis wiedererlangen. Er erinnert sich, wer er ist und was er tun muss. Er muss einkaufen gehen! Aber zuerst muss er sein Match gewinnen. Deepthroat dann sofort Choke Slammed Imanari und streckte ihn mit seinem Doctor Bomb-Mobe nieder. Imanari? Imanari?!"