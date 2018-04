Laser League startet Mitte Mai für PC, PS4 und Xbox One

Laser League, das Multiplayer-Zukunfts-Actionsport-Spiel von Independent-Publisher 505 Games und dem Entwicklerstudio Roll7 erscheint am 10. Mai 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One. In packenden Multiplayer-Matches, online oder lokal mit Freunden, ist das intuitive Gameplay von Laser League leicht zu erlernen aber schwer zu meistern - die Glanzzeiten der leichter zugänglichen Arcade-Action leben wieder auf. Nach mehreren Monaten im Early Access auf Steam startet Laser League mit einer ganzen Fülle an Inhalten auf allen Plattformen:



Sechs einzigartige Klassen, inklusive Blade, Smash, Thief, Ghost, Shock und Snipe



16 Maps mit einzigartigen Laser-Mustern



15 Power-ups mit Möglichkeiten, den Verlauf des Spiels drastisch zu ändern



12 Modifikator-Effekte, um jede Klasse optimal dem eigenen Spielstil anzupassen



Vier internationale Stadien mit jubelnden Fans



Über 250 einzigartige Optionen zum Verändern von Charakteren



Laser League auf Steam enthält zur Veröffentlichung zusätzlich sieben Maps, zwei Stadien und zwei Power-ups, die im Kaufpreis inbegriffen sind. Darüber hinaus gibt es sechs einzigartige neue Modifikatoren, um es mit jeder der enthaltenen Klassen immer wieder neu zu spielen. Dazu veröffentlichen 505 Games und Roll7 außerdem den NewMotion Brand-DLC, der für nur 1,99 Euro zwei neue Spielermodelle, acht Kits, exklusive Laser-Muster, Emojis und Charakterportraits enthält. Die zusätzlichen Inhalte werden später im Mai auf Konsole veröffentlicht.