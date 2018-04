Musiker Klaus Badelt schreibt neuen Soundtrack für Lords Mobile

Nach zwei Jahren Erfolg und über 120 Millionen Spielern hat das Strategie-MMORPG Lords Mobile seine Partnerschaft mit dem deutschen Musiker Klaus Badelt bekannt gegeben. Der Filmkomponist aus der Schule von Hans Zimmer debütiert mit diesem neuen Werk in Videospielen, nachdem er für den Soundtrack von Filmen wie Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl oder Constantine ausgezeichnet wurde.

In einer für einen mobilen Titel selten gesehenen Zusammenarbeit erklärt Badelt die Einflüsse und Tricks des neuen Soundtracks im folgenden Video, das gleichzeitig den Aufnahmeprozess mit dem London Symphony Orchestra zeigt. Die Musik wurde am vergangenen Wochenende beim Lords Mobile Tournament in Hongkong uraufgeführt, wo das koreanische Team den Sieg über fünf weitere asiatische Teams errang.