Ronaldinho kickt in Pro Evolution Soccer 2018

Konami mag die Lizenz für die Champions League in Pro Evolution Soccer 2019 verloren haben, aber einige Topspieler bleiben am Start. Denn in Zukunft kickt Ronaldinho in Pro Evolution Soccer 2018, nachdem Maradona, Johan Cruyff und Figo am Start sind. Das Auftauchen Ronaldinho geht auf die Vereinabrung mit dem FC Barcelona zurück. Ihr solltet allerdings schnell sein, denn der Superstar im Ruhestand ist nur kurz im myClub-Modus am Start für PC, PS4 und Xbox One, nämlich bis zum 3. Mai.