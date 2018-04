Beta-Wochenende zu Defiance 2050 für Xbox One, PS4 und PC

Trion Worlds startet am 27. April das zweite Betatest-Wochenende für Defiance 2050 - und diesmal sind auch Xbox One-Spieler mit von der Partie. Spieler können vom 27. bis 29. April an der zweiten geschlossenen Defiance 2050-Beta teilnehmen und das Shooter-Gameplay erleben. Wer mitmachen will, kann sich hier registrieren. Es kann bis Level 25 gespielt und dabei Mount Tam und Madera erforscht werden. Es gilt, storybasierte Missionen zu absolvieren und in großangelegten Gefechten zu kämpfen. Das alles können nun erstmalig auch Konsolen-Spieler erleben. PC-Spieler, die das erste Beta-Wochenende verpasst haben, erhalten hier zudem ihre zweite Chance.

Defiance 2050 erschafft das Original von Grund auf neu und bietet in jeder Hinsicht die ganze Defiance-Spielerfahrung. Die Entwickler nutzen die Leistungsfähigkeit moderner Konsolen und PC und setzen eine ganze Reihe neuer Features und Upgrades um, nach denen die Fans schon eine Weile fragen. Durch die technischen Fortschritte der Hardware ist unter anderem ein weit größerer Rahmen für die Action möglich, mit mehr Spielern, die sich auf dem Schlachtfeld begegnen.

Defiance 2050 erscheint diesen Sommer für Playstation 4, Xbox One und PC.